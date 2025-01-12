الـعــام الجــديــد يـبـتـســـم لـلـهــلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): ابتسم العام الجديد للهلال باستعادته صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفارق الأهداف عن الاتحاد المتعثر أمام الفيحاء، بعد مباراة دراماتيكية، في أولى المراحل بعد التوقف الطويل بسبب كأس الخليج وتتويج المنتخب البحريني للمرة الثانية في تاريخه. ومع اقترابه من عيد ميلاده الأربعين في الخامس من فبراير، واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيله للأهداف للعام الـ24 على التوالي، مساهماً في فوز فريقه النصر على الأخدود (3-1)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف نجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وبالرجوع إلى «الزعيم»، فقد جاءت عودة الفريق الطامح للمحافظة على لقبه، مدوية، على حساب العروبة، بخماسية نظيفة، خارج أرضه في الجوف، مدشناً استهلالية مثالية بعد 14 مرحلة، وفي خضم فترة التوقف الشتوية التي تشهد تزاحماً حاداً بين الأندية على استقطاب الأفضل. وعلى الرغم من الفوز الكبير، وصف المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس، لقاء العروبة بـ«غير السهل»، مؤكداً أن فريقه هو من سهّل المباراة على نفسه عبر إمكانيات لاعبيه الذين منعوا الخصم من الوصول إلى مرماهم.
وحول حاجة الفريق الى التعاقدات في الفترة الشتوية، وتحديداً في الجهة اليمنى، قال مدرب بنفيكا السابق: «نعم، لم نتعاقد مع لاعب يعوّض غياب (البرازيلي) ميشايل، ومن الصعب إيجاد لاعب بمواصفات محددة، سنحاول البحث عن لاعب من مواليد في هذه الخانة، سنحاول ونبحث».
بدوره، محمد الشراري اشتكى المدرب المؤقت للعروبة، بانتظار استلام المدرب العراقي عدنان حمد لمهامه رسمياً، نقص عدد اللاعبين المتاحين، «كان لدينا 3 بدلاء فقط».
خسارة مؤكدة منعها الصقور
وفي استاد الملك عبد الله في بريدة، أنقذ فواز الصقور فريق الاتحاد من خسارة محققة أمام الفيحاء معادلاً النتيجة في الدقيقة (90+3) بعدما كان المضيف في طريقه لتحقيق أولى مفاجآت العام الجديد بتقدمه بهدف نظيف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. لم يقتصر التشويق الذي أحاط بالمباراة على هدفي الدقائق الضائعة بل على نجاح حارس الفيحاء، البنمي أورلاندو موسكيرا، بالتصدي لركلتي جزاء تناوب على إهدارهما الفرنسي كريم بنزيمة (57) والجزائري حسام عوار (88).
النصر عاقب الأخدود
على ملعبه في «الأول بارك»، لم يتوان النصر عن معاقبة ضيفه الأخدود الذي تقدم باكراً، فرد عليه بثلاثية حملت توقيع نجميه، السنغالي ساديو مانيه (مرتان) ورونالدو.
وفيما قال ماني إن النصر «لعب بشكل جيد وحقق فوزاً مستحقاً»، مشيراً إلى «أهمية الفوز الجيد بعد فترة التوقف»، أعرب مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي عن سعادته بالفريق الموجود لديه «جاهزون للمرحلة الثانية من الدوري ومستعدون، بهذا الفريق، للمنافسة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة».
وعن غياب نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا المرشح للانتقال إلى فنربهتشه التركي، لم يشأ مدرب ميلان سابقاً حسم الرحيل مكتفياً بالقول، «لا نستطيع التحدث بموضوع تاليسكا لأننا مازلنا بفترة الانتقالات».
أمام أكثر من 18 ألف متفرج، قض الشباب مضاجع جماهير الأهلي، على أرض الاخير في استاد الجوهرة المشعة، بعدما نجح في تقليص تأخره بثلاثة أهداف نظيفة لـ«الراقي» مسجلاً هدفين وقّع آخرهما نجمه الدولي مصعب الجوير في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
واعتبر المدرب الألماني للأهلي ماتياس ياسله أن «أداء الفريق كان رائعاً، خاصة في أول 60 دقيقة، حيث خلق الفريق عدداً من الفرص، وكان قادراً على تسجيل أكثر من 6 أهداف»، متحدثاً عن سعادته بالانتصار على مُنافس مباشر.
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