الـعــام الجــديــد يـبـتـســـم لـلـهــلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ابتسم‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬للهلال‭ ‬باستعادته‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المتعثر‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء،‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬دراماتيكية،‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المراحل‭ ‬بعد‭ ‬التوقف‭ ‬الطويل‭ ‬بسبب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬وتتويج‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬ومع‭ ‬اقترابه‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬فبراير،‭ ‬واصل‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬تسجيله‭ ‬للأهداف‭ ‬للعام‭ ‬الـ24‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مساهماً‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬الأخدود‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬خلف‭ ‬نجم‭ ‬الهلال‭ ‬الدولي‭ ‬الصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭.‬

وبالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬عودة‭ ‬الفريق‭ ‬الطامح‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه،‭ ‬مدوية،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العروبة،‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬الجوف،‭ ‬مدشناً‭ ‬استهلالية‭ ‬مثالية‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬مرحلة،‭ ‬وفي‭ ‬خضم‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تزاحماً‭ ‬حاداً‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬الأفضل‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير،‭ ‬وصف‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬للهلال‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس،‭ ‬لقاء‭ ‬العروبة‭ ‬بـ‮«‬غير‭ ‬السهل‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬سهّل‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬إمكانيات‭ ‬لاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬منعوا‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مرماهم‭.‬

وحول‭ ‬حاجة‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬التعاقدات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الشتوية،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى،‭ ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬بنفيكا‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬نعم،‭ ‬لم‭ ‬نتعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬يعوّض‭ ‬غياب‭ (‬البرازيلي‭) ‬ميشايل،‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬إيجاد‭ ‬لاعب‭ ‬بمواصفات‭ ‬محددة،‭ ‬سنحاول‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخانة،‭ ‬سنحاول‭ ‬ونبحث‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬محمد‭ ‬الشراري‭ ‬اشتكى‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬للعروبة،‭ ‬بانتظار‭ ‬استلام‭ ‬المدرب‭ ‬العراقي‭ ‬عدنان‭ ‬حمد‭ ‬لمهامه‭ ‬رسمياً،‭ ‬نقص‭ ‬عدد‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتاحين،‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬3‭ ‬بدلاء‭ ‬فقط‮»‬‭.‬





خسارة‭ ‬مؤكدة‭ ‬منعها‭ ‬الصقور‭ ‬

وفي‭ ‬استاد‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بريدة،‭ ‬أنقذ‭ ‬فواز‭ ‬الصقور‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬محققة‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء‭ ‬معادلاً‭ ‬النتيجة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬90+3‭) ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬المضيف‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أولى‭ ‬مفاجآت‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بتقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭. ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬التشويق‭ ‬الذي‭ ‬أحاط‭ ‬بالمباراة‭ ‬على‭ ‬هدفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الضائعة‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬حارس‭ ‬الفيحاء،‭ ‬البنمي‭ ‬أورلاندو‭ ‬موسكيرا،‭ ‬بالتصدي‭ ‬لركلتي‭ ‬جزاء‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬إهدارهما‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ (‬57‭) ‬والجزائري‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ (‬88‭).‬





النصر‭ ‬عاقب‭ ‬الأخدود‭ ‬

على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬النصر‭ ‬عن‭ ‬معاقبة‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬باكراً،‭ ‬فرد‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثية‭ ‬حملت‭ ‬توقيع‭ ‬نجميه،‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ (‬مرتان‭) ‬ورونالدو‭.‬

وفيما‭ ‬قال‭ ‬ماني‭ ‬إن‭ ‬النصر‭ ‬‮«‬لعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬مستحقاً‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الفوز‭ ‬الجيد‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‮»‬،‭ ‬أعرب‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفريق‭ ‬الموجود‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬جاهزون‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬ومستعدون،‭ ‬بهذا‭ ‬الفريق،‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬المرشح‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬فنربهتشه‭ ‬التركي،‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬مدرب‭ ‬ميلان‭ ‬سابقاً‭ ‬حسم‭ ‬الرحيل‭ ‬مكتفياً‭ ‬بالقول،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬التحدث‭ ‬بموضوع‭ ‬تاليسكا‭ ‬لأننا‭ ‬مازلنا‭ ‬بفترة‭ ‬الانتقالات‮»‬‭.‬

أمام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬قض‭ ‬الشباب‭ ‬مضاجع‭ ‬جماهير‭ ‬الأهلي،‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الجوهرة‭ ‬المشعة،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬تأخره‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬لـ«الراقي‮»‬‭ ‬مسجلاً‭ ‬هدفين‭ ‬وقّع‭ ‬آخرهما‭ ‬نجمه‭ ‬الدولي‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

واعتبر‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬للأهلي‭ ‬ماتياس‭ ‬ياسله‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬رائعاً،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬60‭ ‬دقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬خلق‭ ‬الفريق‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬وكان‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬أهداف‮»‬،‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالانتصار‭ ‬على‭ ‬مُنافس‭ ‬مباشر‭.‬