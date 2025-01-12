الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار
التاريخ
1/12/2025 3:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي مقتربا من الانخفاض تحت حاجز ال 1.22 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية.
وجرى تداول الاسترليني اليوم عند 1.2208 بنسبة تراجع بلغت 0.12 بالمئة. كما تراجع أيضاً بنسبة 0.55 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.1853 يورو.
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