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الاسترليني يتراجع ويقترب من الانخفاض تحت حاجز 1.22 دولار

1/12/2025 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الاسترليني اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي مقتربا من الانخفاض تحت حاجز ال 1.22 دولار، وفق التقارير المالية البريطانية.


وجرى تداول الاسترليني اليوم عند 1.2208 بنسبة تراجع بلغت 0.12 بالمئة. كما تراجع أيضاً بنسبة 0.55 بالمئة أمام اليورو ليبلغ سعره 1.1853 يورو.

MENAFN12012025000208011052ID1109081614

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