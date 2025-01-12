مصدر حكومي إسرائيلي: قريبون جدا من إتمام الصفقة

مصدر حكومي إسرائيلي: قريبون جدا من إتمام الصفقة
التاريخ
1/12/2025 3:12:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر حكومي
قوله "نحن قريبون جدا من إتمام صفقة" مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكان قد قال مسؤول أمني كبير لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن صيغة صفقة التبادل التي يتم مناقشتها في العاصمة القطرية "تضمن لنا العودة للقتال".
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