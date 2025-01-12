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مصدر حكومي إسرائيلي: قريبون جدا من إتمام الصفقة

1/12/2025 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر حكومي قوله "نحن قريبون جدا من إتمام صفقة" مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان قد قال مسؤول أمني كبير لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن صيغة صفقة التبادل التي يتم مناقشتها في العاصمة القطرية "تضمن لنا العودة للقتال".

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