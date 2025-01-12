136 محطة شحن للمركبات الكهربائية مرخصة وعاملة في الأردن

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- Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن عدد مجموع رخص محطات الشحن الكهربائية المرخصة والعاملة في الأردن وصل إلى 136 رخصة، منها 111 رخصة محطة شحن عامة، و 25 رخصة محطة شحن خاصة.
وبين السعايدة، أن عدد التصاريح الصادرة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة منذ عام 2016 وحتى اليوم وصل لقرابة 673 تصريح، وفق قناة المملكة.
وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من خلال دورها، منح تصاريح الإنشاء ورخص تشغيل محطات الشحن وفقاً للتعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية.
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