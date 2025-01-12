136 محطة شحن للمركبات الكهربائية مرخصة وعاملة في الأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن عدد مجموع رخص محطات الشحن الكهربائية المرخصة والعاملة في الأردن وصل إلى 136 رخصة، منها 111 رخصة محطة شحن عامة، و 25 رخصة محطة شحن خاصة.





وبين السعايدة، أن عدد التصاريح الصادرة لإنشاء محطات شحن المركبات الكهربائية العامة والخاصة منذ عام 2016 وحتى اليوم وصل لقرابة 673 تصريح، وفق قناة المملكة.





وتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، من خلال دورها، منح تصاريح الإنشاء ورخص تشغيل محطات الشحن وفقاً للتعليمات المنظمة لأنشطة محطات شحن المركبات الكهربائية.