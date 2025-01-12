استحداث 5 حفائر مائية جديدة في الرويشد لزيادة تخزين مياه الأمطار

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير زراعة لواء الرويشد، عبد الهادي الماضي، إنه تم استحداث 5 حفائر مائية متعددة السعة في اللواء بهدف زيادة تخزين مياه الأمطار.





وأضاف الماضي، أنه في أعقاب استحداث الحفائر الجديدة ارتفع عددها في اللواء إلى 76 حفيرة، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى استحداث سدود ترابية وحفائر لتخزين كميات إضافية من المياه خلال المواسم المطرية لاستخدامها لاحقا في عمليات سقاية المواشي والزراعة.





وأوضح أن لواء الرويشد يحوي 7 سدود، 5 منها تابعة للوزارة بسعة تخزينية متفاوتة، إضافة إلى 76 حفيرة.





وأعرب عن أمله في تحسن الهطولات المطرية في الأشهر المقبلة بما يسمح بتخزين أكبر كمية ممكنة من المياه، وزيادة نمو النباتات الرعوية في مناطق اللواء والمحميات الزراعية، التي تخفض الكلف المادية على مربي الثروة الحيوانية.