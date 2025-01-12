تعاون استراتيجي بين شركة كريم ومشهور فرايد تشيكن (MFC)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كريم،
المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، عن شراكتها الاستراتيجية مع سلسلة
مطاعم مشهور فرايد تشيكن لتصبح شريك توصيل للعلامة في الأردن. ويعزز هذا التعاون شراكة كريم مع المجموعة المالكة للمطاعم الأردنية
الشهيرة ميت موت، نشمي، وتشيك إن.
وجاء إطلاق
مشهور بعد سنوات من البحث والتطوير لإتقان وصفاته وعملياته، حيث يملأ فراغاً في
مشهد الطعام المحلي عبر تقديم دجاج بروستد عالي الجودة يُعد بأيدي ومواهب محلية
ماهرة، وباستخدام أفضل المكونات مع الالتزام بأعلى معايير النظافة.
ومع افتتاح
فروع جديدة لمشهور في الدوار السابع وعبدون ومرج الحمام والجبيهة، يهدف مشهور لأن
يكون البديل المحلي للعلامات التجارية العالمية في الدجاج المقلي، مع التركيز على
النكهات المحلية وخدمة العملاء المتميزة. ويتوفر التوصيل
حالياً عبر تطبيق كريم، مما يسهّل على العملاء الاستمتاع بأطباق مشهور المميزة من
منازلهم بكل راحة.
وعلّقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "تأسست كريم في المنطقة، ولذلك نحرص دائمًا على تمكين العلامات التجارية
المحلية ودعم المشاريع الوطنية. تعكس شراكتنا
مع مشهور فرايد تشيكن التزامنا بمساعدة الافكار والمشاريع المحلية على النمو وعلى
توفير المزيد من فرص زيادة الدخل للأردنيين ومنح عملائنا خيارات طعام متنوعة
واستثنائية".
ومن الجدير
بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص
زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم
كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل
التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند
الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم
التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.
يمكن للعملاء
الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل ، غوغل بلاي ، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد .
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