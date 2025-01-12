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تعاون استراتيجي بين شركة كريم ومشهور فرايد تشيكن (MFC)

1/12/2025 2:40:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت كريم، المنصة الرائدة متعددة الخدمات في المنطقة، عن شراكتها الاستراتيجية مع سلسلة مطاعم مشهور فرايد تشيكن لتصبح شريك توصيل للعلامة في الأردن. ويعزز هذا التعاون شراكة كريم مع المجموعة المالكة للمطاعم الأردنية الشهيرة ميت موت، نشمي، وتشيك إن.


وجاء إطلاق مشهور بعد سنوات من البحث والتطوير لإتقان وصفاته وعملياته، حيث يملأ فراغاً في مشهد الطعام المحلي عبر تقديم دجاج بروستد عالي الجودة يُعد بأيدي ومواهب محلية ماهرة، وباستخدام أفضل المكونات مع الالتزام بأعلى معايير النظافة.


ومع افتتاح فروع جديدة لمشهور في الدوار السابع وعبدون ومرج الحمام والجبيهة، يهدف مشهور لأن يكون البديل المحلي للعلامات التجارية العالمية في الدجاج المقلي، مع التركيز على النكهات المحلية وخدمة العملاء المتميزة. ويتوفر التوصيل حالياً عبر تطبيق كريم، مما يسهّل على العملاء الاستمتاع بأطباق مشهور المميزة من منازلهم بكل راحة.


وعلّقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "تأسست كريم في المنطقة، ولذلك نحرص دائمًا على تمكين العلامات التجارية المحلية ودعم المشاريع الوطنية. تعكس شراكتنا مع مشهور فرايد تشيكن التزامنا بمساعدة الافكار والمشاريع المحلية على النمو وعلى توفير المزيد من فرص زيادة الدخل للأردنيين ومنح عملائنا خيارات طعام متنوعة واستثنائية".


ومن الجدير بالذكر بأن شركة كريم أطلقت عملياتها في الأردن عام 2015، وقامت بتسهيل حياة الملايين من الأشخاص في الأردن ووفرت عشرات آلاف فرص زيادة الدخل لكباتنها. واليوم، تقدم كريم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائها في الأردن، بما في ذلك خدمة التنقل التشاركي وتوصيل الطعام وتوصيل المتاجر و خدمة كريم داين آوت وخدمة التوصيل عند الطلب للعملاء والشركات بالاضافة الى منصة التبرعات "رايت كليك" الخاصة بكريم. وكريم بلس هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية على خدمات كريم التي تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء.

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل ، غوغل بلاي ، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد .


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