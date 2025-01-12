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صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة السعودي 2025

1/12/2025 9:00:57 AM
(MENAFN- Asdaf News) اختتم صندوق التنمية السياحي، مشاركته كشريك رسمي في ملتقى السياحة السعودي 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير، وشهد حضورًا واسعًا من قادة القطاع السياحي والمستثمرين المحليين والدوليين.

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