صندوق التنمية السياحي يختتم مشاركته في ملتقى السياحة السعودي 2025
التاريخ
1/12/2025 9:00:57 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
اختتم صندوق التنمية السياحي، مشاركته كشريك رسمي في ملتقى
السياحة السعودي 2025، الذي عُقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير، وشهد حضورًا واسعًا من قادة القطاع السياحي والمستثمرين المحليين والدوليين.
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