إصابات بالاختناق خلال استهداف الاحتلال المواطنين جنوب طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف المواطنين الذين كانوا يحاولون اجتياز البوابة مشيا على الأقدام، بقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق والارباك.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت البوابة قبل أسبوع، وقيدت تنقل المواطنين، وفصلت قرى وبلدات الكفريات جنوب طولكرم، عن المدينة، كما أن هذا المدخل يعتبر حلقة الوصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية.
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