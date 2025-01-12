إصابات بالاختناق خلال استهداف الاحتلال المواطنين جنوب طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين في محيط بوابة جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف المواطنين الذين كانوا يحاولون اجتياز البوابة مشيا على الأقدام، بقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق والارباك.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت البوابة قبل أسبوع، وقيدت تنقل المواطنين، وفصلت قرى وبلدات الكفريات جنوب طولكرم، عن المدينة، كما أن هذا المدخل يعتبر حلقة الوصل بين محافظتي طولكرم وقلقيلية.