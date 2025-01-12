مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس 12-1-2025 وفا-هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، بلدة مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة ،إن مستعمرين "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية في المنطقة الجنوبية، بحماية جيش الاحتلال الذي منع الأهالي من الوصول للمنطقة لصد الهجوم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتمركز وسط البلدة بأعداد كبيرة، وتمنع تحرك المواطنين، والتصدي للمستعمرين.