مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في مادما جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس 12-1-2025 وفا-
هاجم مستعمرون، اليوم الأحد، بلدة مادما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة ،إن مستعمرين "يتسهار" هاجموا منازل المواطنين على أطراف القرية في المنطقة الجنوبية، بحماية جيش الاحتلال الذي منع الأهالي من الوصول للمنطقة لصد الهجوم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تتمركز وسط البلدة بأعداد كبيرة، وتمنع تحرك المواطنين، والتصدي للمستعمرين.
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