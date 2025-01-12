وزير الداخلية يتسلم شهادة الاعتماد ....(الصحة العالمية): العاصمة أول محافظة صحية في إقليم شرق المتوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية ، صباح اليوم، شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية ، محافظة العاصمة "محافظة صحية" كأول محافظة في إقليم شرق المتوسط ، وذلك خلال استقباله ، الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ، وبحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة
الصحة.
وقد أعرب الوزير عن خالص التهاني لمحافظة العاصمة على هذا الإنجاز الوطني ، مؤكدا أن تطبيق مشروع المدن الصحية في كافة مناطق المحافظة، يسهم في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة والمضي قدما في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوها إلى أهمية هذا الإنجاز في تحسين جودة الحياة وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف الصحة العامة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على شراكتها ودورها في تحقيق هذا الاعتماد الدولي لـــ "العاصمة محافظة صحية" مشيدا بالمبادرات والمشاريع التطويرية التي أطلقتها محافظة العاصمة ، وعملت على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، لافتا إلى مواكبة التقنيات الحديثة للارتقاء بأمن وسلامة المواطنين.
وكانت المحافظة ، قد أطلقت برنامج المدن الصحية عام 2017م، حيث تم إعلان أم الحصم مدينة صحية عام 2018، والمنامة مدينة صحية عام 2021 كأول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط، بعدها بدأ العمل على تطبيق البرنامج على كافة قرى ومدن المحافظة، ليتم لاحقا اعلان محافظة العاصمة "محافظة صحية" كأول محافظة في إقليم شرق المتوسط.
وقد أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمحافظ العاصمة وكافة منتسبي المحافظة على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن جعل العاصمة محافظة صحية متكاملة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
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