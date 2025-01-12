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وزير الداخلية يتسلم شهادة الاعتماد ....(الصحة العالمية): العاصمة أول محافظة صحية في إقليم شرق المتوسط

1/12/2025 8:05:49 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم، شهادة اعتماد منظمة الصحة العالمية ، محافظة العاصمة "محافظة صحية" كأول محافظة في إقليم شرق المتوسط ، وذلك خلال استقباله ، الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة ، وبحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة.

وقد أعرب الوزير عن خالص التهاني لمحافظة العاصمة على هذا الإنجاز الوطني ، مؤكدا أن تطبيق مشروع المدن الصحية في كافة مناطق المحافظة، يسهم في تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة والمضي قدما في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوها إلى أهمية هذا الإنجاز في تحسين جودة الحياة وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق أهداف الصحة العامة.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره لوزارة الصحة على شراكتها ودورها في تحقيق هذا الاعتماد الدولي لـــ "العاصمة محافظة صحية" مشيدا بالمبادرات والمشاريع التطويرية التي أطلقتها محافظة العاصمة ، وعملت على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وبما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم ، لافتا إلى مواكبة التقنيات الحديثة للارتقاء بأمن وسلامة المواطنين.

وكانت المحافظة ، قد أطلقت برنامج المدن الصحية عام 2017م، حيث تم إعلان أم الحصم مدينة صحية عام 2018، والمنامة مدينة صحية عام 2021 كأول عاصمة صحية في إقليم شرق المتوسط، بعدها بدأ العمل على تطبيق البرنامج على كافة قرى ومدن المحافظة، ليتم لاحقا اعلان محافظة العاصمة "محافظة صحية" كأول محافظة في إقليم شرق المتوسط.

وقد أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لمحافظ العاصمة وكافة منتسبي المحافظة على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن جعل العاصمة محافظة صحية متكاملة، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

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