الحرائق تستمر في تدمير جنوب كاليفورنيا

(MENAFN
) بينما تستمر الحرائق في تدمير جنوب كاليفورنيا وتترك ورائها دمارًا هائلًا، يسعى المسؤولون بشكل عاجل للبحث عن طرق لتقليل تأثيرها ومنع المزيد من الأضرار, وأشار الخبراء إلى أنه رغم أن أنظمة المياه كانت تعمل بكامل طاقتها، إلا أنها لم تكن كافية للتعامل مع حرائق بهذه الضخامة، خاصة عندما تم وقف الطائرات والمروحيات بسبب الرياح القوية, ويعتقد الخبراء أن استخدام أنظمة المياه بالكامل كان يمكن أن يساعد في تقليل الأضرار، وربما إنقاذ بعض المنازل واحتواء أجزاء من النيران, ووصف المسؤولون في لوس أنجلوس الحرائق بأنها "عاصفة كاملة"، حيث بلغت الرياح سرعتها حتى 100 ميل في الساعة، إلى جانب ظروف الجفاف غير المعتادة ووجود عدة حرائق في نفس المنطقة, وقد جعل هذا المزيج القاتل من العوامل الدمار الواسع أمرًا لا مفر منه، حسبما أفاد الخبراء.
ومع ذلك، أشار الخبراء أيضًا إلى أن سوء الإدارة لعب دورًا في حجم الكارثة, فقد ساهم ضعف إدارة النباتات والبنية التحتية القديمة وعدم وجود تخطيط صحيح في تدمير أكثر من 55 ميلًا مربعًا، وتضرر آلاف المباني، وفقدان ما لا يقل عن 10 أرواح, وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدمار في لوس أنجلوس يشبه إلى حد كبير مناطق الحروب، ملاحظًا أنه ذكره بالمناطق التي تتأثر بالهجمات العسكرية, وقد بدأت الحرائق في السابع من يناير في غرب لوس أنجلوس، مما أدى إلى إجلاء إلزامي لآلاف السكان, وقد قُدّرت الأضرار الناتجة عن الحرائق في لوس أنجلوس بحوالي 150 مليار دولار، حسبما أفادت التقارير الإعلامية الأمريكية.
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