ريال مدريد ((لتفادي أخطاء)) الكلاسيكو الأخير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيتمكن‭ ‬لاعبو‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬من‭ ‬الثأر‭ ‬لخسارتهم‭ ‬القاسية‭ ‬أمام‭ ‬غريمهم‭ ‬برشلونة‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬إذا‭ ‬تفادوا‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬بحسب‭ ‬مدربهم‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭.‬

وكان‭ ‬برشلونة‭ ‬قد‭ ‬سحق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬معقله‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬لكن‭ ‬مستواه‭ ‬شهد‭ ‬تراجعا‭ ‬أخيرا،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الليغا،‭ ‬ليتراجع‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬المتصدر‭ ‬وثلاث‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬العاصمي‭ ‬الآخر‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬أقل‭.‬

وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬جدة‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال،‭ ‬لقد‭ ‬هزمونا،‭ ‬ولقد‭ ‬أجرينا‭ ‬تقييما‭ ‬واضحا‭ ‬لما‭ ‬حصل‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بدأنا‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ثم‭ ‬واجهنا‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لذا‭ ‬علينا‭ ‬تكرار‭ ‬الأشياء‭ ‬الجيدة‭ ‬وتفادي‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬المدرب‭ ‬المحنك‭: ‬‮«‬الكلاسيكو‭ ‬يحمل‭ ‬ضغوطا‭ ‬إضافية‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬نهائيا،‭ ‬لعبنا‭ ‬كثيرا‭ ‬ضد‭ ‬برشلونة،‭ ‬ومواجهتهم‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬تعطي‭ ‬نكهة‭ ‬إضافية‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬الملكي‮»‬‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬هجومه‭ ‬ودفاعه،‭ ‬بعد‭ ‬قدوم‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬نجم‭ ‬الهجوم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ومواطنه‭ ‬رودريغو‭ ‬والإنكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬يملك‭ ‬مدريد‭ ‬أفضلية‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬خصومه،‭ ‬لكنهم‭ ‬قد‭ ‬يعرضون‭ ‬الفريق‭ ‬للضرر‭ ‬بحال‭ ‬عدم‭ ‬تركيزهم‭ ‬على‭ ‬الناحية‭ ‬الدفاعية‭.‬

واعتبر‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬تغلبت‭ ‬الموهبة‭ ‬الفردية‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬الفريق‭. ‬أحد‭ ‬الجوانب‭ ‬المهمة‭ ‬غدا‭ ‬سيكون‭ ‬التوازن‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬ – ‭ ‬الدفاعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنشيلوتي‭: ‬‮«‬فريقنا‭ ‬تحسن،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬الخسارة‭ ‬جيدة،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬لن‭ ‬يتراجع،‭ ‬سيتابع‭ ‬تقدمه‮»‬‭.‬





غافي‭ ‬وأولمو‭ ‬

وسيكون‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬جاهزا‭ ‬للعب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سمح‭ ‬المجلس‭ ‬الرياضي‭ ‬الإسباني‭ ‬للفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بإشراكه‭ ‬مع‭ ‬زميله‭ ‬باو‭ ‬فيكتور‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويكافح‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسجيل‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولي‭ ‬للنصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬رفضت‭ ‬محاولات‭ ‬النادي‭ ‬مرتين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭.‬

وبات‭ ‬أولمو‭ ‬وفيكتور‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬بالقضية‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬النادي‭ ‬ضد‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬والاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬اللذين‭ ‬لم‭ ‬يسمحا‭ ‬له‭ ‬بتجديد‭ ‬التراخيص‭.‬

ورأى‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬إبداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬الوسط‭ ‬الرياضي‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬سيلعب‭ ‬أولمو‭ ‬وعلينا‭ ‬تقليص‭ ‬جودته‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الألماني‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬إن‭ ‬أولمو‭ ‬كان‭ ‬جاهزا‭ ‬للعب،‭ ‬لكنه‭ ‬ألمح‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يبدأ‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تألق‭ ‬الشاب‭ ‬غافي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬عندما‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهجومي‭.‬

وشرح‭ ‬فليك‭: ‬‮«‬قدم‭ ‬غافي‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬ضد‭ ‬أتلتيك،‭ ‬لديه‭ ‬الثقة‭... ‬أعتقد‭ ‬انه‭ ‬سيلعب،‭ ‬لكني‭ ‬لست‭ ‬متأكدا‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سيلعب‮»‬‭.‬

وستكون‭ ‬الفرصة‭ ‬متاحة‭ ‬لفليك‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭: ‬‮«‬بحال‭ ‬فوزنا،‭ ‬سنحظى‭ ‬بثقة‭ ‬إضافية‭ ‬لباقي‭ ‬الموسم‭. ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬سيعني‭ ‬الكثير‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

ويملك‭ ‬برشلونة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بعدد‭ ‬الألقاب‭ (‬14‭)‬،‭ ‬بفارق‭ ‬لقب‭ ‬عن‭ ‬ريال‭.‬