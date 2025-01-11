ريال مدريد ((لتفادي أخطاء)) الكلاسيكو الأخير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
جدة – (أ ف ب): سيتمكن لاعبو ريال مدريد الإسباني من الثأر لخسارتهم القاسية أمام غريمهم برشلونة برباعية نظيفة إذا تفادوا ارتكاب الأخطاء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في كرة القدم اليوم الأحد في السعودية، بحسب مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكان برشلونة قد سحق ريال مدريد برباعية نظيفة في معقله سانتياغو برنابيو في أكتوبر الماضي في الدوري المحلي، لكن مستواه شهد تراجعا أخيرا، إذ لم يفز سوى مرة يتيمة في سبع مباريات في الليغا، ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن ريال المتصدر وثلاث عن الفريق العاصمي الآخر أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس السبت في جدة: «علينا التفكير في تلك المباراة بطبيعة الحال، لقد هزمونا، ولقد أجرينا تقييما واضحا لما حصل».
وتابع: «بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم واجهنا مشكلات في الشوط الثاني، لذا علينا تكرار الأشياء الجيدة وتفادي ارتكاب الأخطاء».
وأردف المدرب المحنك: «الكلاسيكو يحمل ضغوطا إضافية عندما يكون نهائيا، لعبنا كثيرا ضد برشلونة، ومواجهتهم في مباراة نهائية تعطي نكهة إضافية».
ولا يزال «الفريق الملكي» يبحث عن توازن بين هجومه ودفاعه، بعد قدوم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان الصيف الماضي.
وإلى جانب نجم الهجوم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو والإنكليزي جود بيلينغهام يملك مدريد أفضلية واضحة على خصومه، لكنهم قد يعرضون الفريق للضرر بحال عدم تركيزهم على الناحية الدفاعية.
واعتبر أنشيلوتي انه في مباريات الكلاسيكو الأخيرة «تغلبت الموهبة الفردية على توازن الفريق. أحد الجوانب المهمة غدا سيكون التوازن والعمل الجماعي – الدفاعي».
وأضاف أنشيلوتي: «فريقنا تحسن، ولا شك حيال ذلك. لن تكون الخسارة جيدة، لكن الفريق لن يتراجع، سيتابع تقدمه».
غافي وأولمو
وسيكون لاعب وسط برشلونة داني أولمو جاهزا للعب، بعد أن سمح المجلس الرياضي الإسباني للفريق الكاتالوني بإشراكه مع زميله باو فيكتور بصورة مؤقتة يوم الأربعاء.
ويكافح برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية من أجل تسجيل صانع الألعاب الدولي للنصف الثاني من الموسم بعد انتهاء تسجيله في نهاية عام 2024، إذ رفضت محاولات النادي مرتين من قبل المحكمة.
وبات أولمو وفيكتور قادرين على المشاركة مع العملاق الكاتالوني الى حين صدور الحكم النهائي بالقضية التي رفعها النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة اللذين لم يسمحا له بتجديد التراخيص.
ورأى أنشيلوتي الذي رفض إبداء رأيه في القضية التي هزت الوسط الرياضي الإسباني: «سيلعب أولمو وعلينا تقليص جودته».
وقال مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك إن أولمو كان جاهزا للعب، لكنه ألمح إلى انه قد لا يبدأ المباراة بعد تألق الشاب غافي في نصف النهائي ضد أتلتيك بلباو عندما لعب في مركز لاعب الوسط الهجومي.
وشرح فليك: «قدم غافي أداء رائعا ضد أتلتيك، لديه الثقة... أعتقد انه سيلعب، لكني لست متأكدا بنسبة 100 % من سيلعب».
وستكون الفرصة متاحة لفليك أن يحرز أول ألقابه مع برشلونة: «بحال فوزنا، سنحظى بثقة إضافية لباقي الموسم. الفوز في المباراة سيعني الكثير للجميع».
ويملك برشلونة الرقم القياسي بعدد الألقاب (14)، بفارق لقب عن ريال.
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