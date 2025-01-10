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ترى البحرين.. تعرف اللي يواصلها

1/10/2025 7:03:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬سأل‭ ‬أحد‭ ‬الصحفيين‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬رامي‭ ‬إمام‭ ‬عن‭ ‬احتمالية‭ ‬عودة‭ ‬والده‭ ‬الفنان‭ ‬الأسطوري‭ ‬‮«‬عادل‭ ‬إمام‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التمثيل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬رد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬عليه،‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للعودة‭ ‬لو‭ ‬وجد‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬المناسب،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬لمجرد‭ ‬الوجود،‭ ‬بعد‭ ‬تاريخه‭ ‬الفني‭ ‬ومشواره‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬

ذات‭ ‬الإجابة‭ ‬سمعناها‭ ‬ليلة‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية‭ ‬التي‭ ‬أحياها‭ ‬بصوته‭ ‬الأصيل،‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬ومحمد‭ ‬ربيعة،‭ ‬وبرفقة‭ ‬فرقة‭ ‬البحرين‭ ‬للموسيقى‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬زياد‭ ‬زيمان،‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭.‬

إن‭ ‬كان‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬أو‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬أقنع‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره‭ ‬ومحبيه،‭ ‬فهو‭ ‬يستحق‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭.‬

وإن‭ ‬كان‭ ‬الفنان‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬‭ ‬قد‭ ‬كشف‭ ‬للجمهور‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬ينم‭ ‬منذ‭ ‬ليلتين‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬الجمهور،‭ ‬فقد‭ ‬وجد‭ ‬الحب‭ ‬والتقدير‭ ‬والشوق‭ ‬لسماع‭ ‬أغانيه،‭ ‬وخاصة‭ ‬الوطنية‭ ‬منها،‭ ‬ذات‭ ‬الفن‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.‬

في‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية‭ ‬الرائعة‭ ‬كان‭ ‬الجميع‭ ‬يتشوق‭ ‬إلى‭ ‬سماع‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬تبين‭ ‬عيني‮»‬‭ ‬من‭ ‬صوت‭ ‬الفنان‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬‭.. ‬فهي‭ ‬أغنية‭ ‬ذات‭ ‬مكانة‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وذكريات‭ ‬جميلة‭.. ‬وحينما‭ ‬صدح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأمسية‭ ‬جعل‭ ‬الجميع‭ ‬‮«‬يتسلطن‮»‬‭ ‬بها،‭ ‬ويتفاعل‭ ‬عند‭ ‬سماعها،‭ ‬بجانب‭ ‬أغانيه‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬غناها،‭ ‬ومن‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭.‬

تستحق‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان،‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية،‭ ‬وعلى‭ ‬جهودها‭ ‬المخلصة،‭ ‬وفعالياتها‭ ‬المستمرة،‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتواصلة،‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬المتميزة‭.. ‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬الفن‭ ‬والثقافة‭ ‬البحرينية‭.. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬عروض‭ ‬وأمسيات‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬الـ19‭ ‬تنبئ‭ ‬بمهرجان‭ ‬استثنائي‭ ‬وحراك‭ ‬ثقافي‭.. ‬وأمام‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬وكذلك‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬مهرجانات‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬و«ريترو‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬و«القرية‭ ‬التراثية‮»‬،‭ ‬وهدفها‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وإبراز‭ ‬الجانب‭ ‬الحضاري‭ ‬والثقافي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الشأن‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ومن‭ ‬الواجب‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬نشيد‭ ‬برعاية‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة،‭ ‬بجانب‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬وهنا‭ ‬يبرز‭ ‬لنا‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توجهات‭ ‬ومشاريع‭ ‬الدولة‭.‬

في‭ ‬تلك‭ ‬الأمسية‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬‮«‬جعفر‭ ‬حبيب‮»‬،‭ ‬ولقاء‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬‮«‬يعقوب‭ ‬بومطيع‮»‬‭.. ‬ودار‭ ‬حديث‭ ‬عن‭ ‬الفن‭ ‬والفنانين،‭ ‬وهموم‭ ‬قطاع‭ ‬الفن‭ ‬وتطلعاته،‭ ‬وحاجته‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية،‭ ‬ورغبة‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالفن‭ ‬البحريني‭ ‬الأصيل‭.. ‬وما‭ ‬أمسية‭ ‬الفنان‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬نموذج‭ ‬واضح‭ ‬للتفاعل‭ ‬الكبير‭.‬

عموما‭.. ‬ستبقى‭ ‬ذاكرة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬حافظة‭ ‬للتراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬الأصيل‭.. ‬تماما‭ ‬كإيمانها‭ ‬بكلمات‭ ‬أغنية‭ ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬حبيب‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يقول‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬تفنن‭ ‬في‭ ‬هوى‭ ‬البحرين‭ ‬ودللها‭.. ‬مثل‭ ‬زورق‭ ‬تمايل‭ ‬في‭ ‬شواطيها‭.. ‬ترى‭ ‬البحرين‭ ‬تعرف‭ ‬اللي‭ ‬يواصلها‭.. ‬عروس‭ ‬الكل‭ ‬يتمنى‭ ‬يعدلها‭.. ‬وعطر‭ ‬الليل‭ ‬والنسمة‭ ‬جواريها‭.. ‬كما‭ ‬المشموم‭ ‬احنا‭ ‬في‭ ‬بسايلها‭.. ‬روايح‭ ‬طيب‭ ‬مسقية‭ ‬بعذاريها‮»‬‭.‬

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