Friday, 10 January 2025 10:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هزة أرضية تضرب السليمانية شمالي العراق

1/10/2025 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، في محافظة السليمانية شمالي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان :" أن الهزة الأرضية ضربت محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم على عمق 12 كم، وشعر بها المواطنون في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي".

MENAFN10012025000151011027ID1109077675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث