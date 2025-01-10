1.9 مليار جنيه استثمارات الإسكان فى العاشر من رمضان بـ2024-2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنفذ وزارة الإسكان، مشروعات فى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 1.927 مليار جنيه، ضمن خطة العام المالى الحالى 2024-2025.
وقال شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الخطة مقسمة إلى مشروعات مياه الشرب، ومشروعات الطرق، والكهرباء والاتصالات، والخدمات، والإسكان الاجتماعى، وأعمال بالإسكان المتوسط“دار مصر”، وسكن مصر، والزراعة، وتجهيزات الإدارة العامة بالمدينة.
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وأوضح علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الإسكان يشمل تنفيذ 28140 وحدة، مقسمة إلى وحدات بمحور محدودى الدخل بـ22536 وحدة، ومحور محدودى الدخل“الإسكان الأخضر” بـ3972 وحدة، ومحور متوسطى الدخل بـ1632 وحدة، بخلاف 5352 وحدة“نموذج الإسكان الأخضر” جارٍ إسنادها، و576 وحدة نموذج إسكان متوسط جارٍ التخطيط لها، و2136 وحدة نموذج“إسكان أخضر” جارٍ تخطيطها، ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”.
وأضاف أنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً خدمياً تشمل 6 أسواق تجارية، و6 حضانات، و5 وحدات، و6 مدارس، بمناطق مبادرة“سكن لكل المصريين”.
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