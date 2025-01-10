1.9 مليار جنيه استثمارات الإسكان فى العاشر من رمضان بـ2024-2025

MENAFN - Al-Borsa News) تنفذ وزارة الإسكان، مشروعات فى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 1.927 مليار جنيه، ضمن خطة العام المالى الحالى 2024-2025.

وقال شريف الشربيني، الإسكان، إن الخطة مقسمة إلى مشروعات مياه الشرب، ومشروعات الطرق، والكهرباء والاتصالات، والخدمات، والإسكان الاجتماعى، وأعمال بالإسكان المتوسط“دار مصر”، وسكن مصر، والزراعة، وتجهيزات الإدارة العامة بالمدينة.

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وأوضح علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الإسكان يشمل تنفيذ 28140 وحدة، مقسمة إلى وحدات بمحور محدودى الدخل بـ22536 وحدة، ومحور محدودى الدخل“الإسكان الأخضر” بـ3972 وحدة، ومحور متوسطى الدخل بـ1632 وحدة، بخلاف 5352 وحدة“نموذج الإسكان الأخضر” جارٍ إسنادها، و576 وحدة نموذج إسكان متوسط جارٍ التخطيط لها، و2136 وحدة نموذج“إسكان أخضر” جارٍ تخطيطها، ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”.

وأضاف أنه تم وجارٍ تنفيذ 23 مشروعاً خدمياً تشمل 6 أسواق تجارية، و6 حضانات، و5 وحدات، و6 مدارس، بمناطق مبادرة“سكن لكل المصريين”.