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البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 23.2% فى ديسمبر الماضى - جريدة البورصة

1/10/2025 7:29:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.

وذكر البنك في بيان له اليوم الخميس أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، -وفقا لمؤشراته- تراجع ليبلغ 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.

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وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

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