البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 23.2% فى ديسمبر الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي
المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.
وذكر البنك في بيان له اليوم الخميس أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، -وفقا لمؤشراته- تراجع ليبلغ 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
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وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
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