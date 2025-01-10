البنك المركزى: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 23.2% فى ديسمبر الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 23.2% في ديسمبر 2024 مقابل 23.7% في نوفمبر 2024.

وذكر البنك في بيان له اليوم الخميس أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، -وفقا لمؤشراته- تراجع ليبلغ 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.

موضوعاتناصف ساويرس يستحوذ على حصة“نجيب ساويرس” فى أوراسكوم كونستراكشون تباين سعر الدولار بختام التعاملات فى البنوك المصرية المصرية تتراجع بالختام.. و”EGX30′′ ينخفض 1.15%

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.