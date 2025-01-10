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العيسوي: رؤى وتطلعات الملك تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل

1/10/2025 7:04:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، إن الأردن بحكمة قيادته الهاشمية، يمضي بثبات في سياساته الداخلية والخارجية تجاه قضاياه الوطنية والعربية والإسلامية، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات.
وأضاف العيسوي، إن رؤى وتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني تسير بالأردن نحو مستقبل أفضل، تَبنيِ على الإنجاز، وتؤكد على الثوابت الوطنية، وتجعل من الأردن الهاشمي أقوى، في الدفاع عن مصالحه ومستقبله، وعن قضايا أمته.
وأشار الى أنه في ظل ما تعصف بالمنطقة أزمات وحروب، يثبت جلالة الملك عبدالله الثاني، بمواقفه وجهوده، أن الأردن، هو على الدوام نصير للأشقاء العرب والمدافع عن قضاياهم، وراعي السلام والمناصر للحق.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من رواد أعمال، حيث تناول في حديثه النهضة التحديثية، التي شهدها الأردن، في عهد جلالة الملك، ومواقف الأردن، والجهود الملكية الشجاعة، لمناصرة الاشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقال العيسوي إن الأردن ثابت على مواقفه ومستمر في جهوده الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موظفا مكانته الدولية والإقليمية، وامكاناته لتحقيق السلام العادل والشامل المستند لحل الدولتين، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وأشار العيسوي إلى أن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان الغاشم على غزة، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية.
ولفت العيسوي أن الدور الإنساني والإغاثي الأردني المستمر والمتواصل، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى قافلات المساعدات وعمليات الإنزال الجوي، والتي شارك جلالة الملك فيها، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج "، ومخبز متنقل بطاقة استيعابية تصل إلى (3500) رغيف بالساعة.
وأشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وفي سياق الجهد الإنساني تجاه الأشقاء العرب، قال إن الأردن، كان السباق في تقديم المساعدة والدعم السياسي للأشقاء السوريين واللبنانيين، في ظل الظروف الحالية.
بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم بجلالة الملك وجهوده لرفعة الوطن، وبمواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وسعي جلالته لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأعربوا عن فخرهم بما حققه الأردن، عبر مائة عام، بقيادته الهاشمية الفذة، من إنجازات وتطور، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وقالوا إن "جلالة الملك يقود الأردن، على خطى الهاشميين، بعزيمة لا تلين وعطاء لا ينضب لاستكمال مسيرة الإنجاز والبناء.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حول قيادته الحكيمة، داعمين له في جميع مواقفه، التي تصب في مصلحة الوطن والأمة، متمسكين بعهد الوفاء والولاء.
وعبروا عن تقديرهم لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لرعايتهم واهتمامهم بالشباب وتمكينهم وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة.
وثمنوا الجهود السياسية والإنسانية، التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، مشيدين بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة الجهد الملكي، على الصعيد الوطني وتجاه القضية الفلسطينية.
وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حمايتها والحفاظ على هويتها.
وأكدوا أنهم سيقفون سدا منيعا أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، وسيبقون الدرع الأول والسند الدائم للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وتطرق المتحدثون عن دورهم، كرواد أعمال، في تسليط الضوء على المواقف الأردنية ومواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة.









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