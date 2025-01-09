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سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار

1/9/2025 11:21:58 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تقترب الأزمة السورية من منعطف جديد، تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات بالغة الأهمية في تشكيل مستقبل سوريا.
مع استمرار الصراع الإقليمي والتهديدات الإرهابية، تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لضمان انتقال سياسي سلس يعزز السلام الداخلي ويحمي استقرار المنطقة. التقرير التالي يستعرض سبع خطوات أساسية اقترحها الخبراء لتعزيز فرص النجاح في بناء سوريا جديدة خالية من الإرهاب والتطرف، ومبنية على أسس السلام والازدهار.
1. دعم الجماعات المعتدلة والمتسامحة
تشارك الدول العربية بنشاط في دعم سوريا. ولتعزيز هذا الدعم بطريقة فعالة، يجب على الولايات المتحدة العمل عن قرب مع حلفائها لضمان مساندة الجماعات التي تسعى للتسامح والتعايش داخليًا، والسلام خارجيًا مع جيران سوريا، بما في ذلك تركيا ولبنان.
2. مواجهة التدخلات الخارجية التخريبية
يتعين على الولايات المتحدة وضع حد لأي دور تخريبي قد تسعى إليه أي جماعة أو دول أجنبية في سوريا. كما يجب أن تعمل واشنطن على فضح المحاولات المتطرفة لاستعادة الجماعات دورها الإقليمي من خلال تقديم الرشاوى ودعم أطراف غير بناءة.
3. حماية المساعدات الإنسانية
من الضروري ضمان أن تصل المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون وقوعها في أيدي الجماعات المتشددة.
4. منح هيئة تحرير الشام فرصة للتغيير
يجب إعطاء هيئة تحرير الشام فرصة لإثبات تحولها نحو الاعتدال، ولكن على الولايات المتحدة أن توضح المعايير التي يجب أن تلتزم بها الهيئة. هذا يشمل إبلاغ القيادة السورية الجديدة بالأفعال التي قد تؤثر على الدعم الأمريكي، بما في ذلك إمكانية تخفيف العقوبات.
5. الحفاظ على الوزارات بيد التكنوقراط
لتجنب تكرار تجربة العراق الكارثية، يجب أن تعمل الحكومات الخارجية على إبقاء الوزارات السورية تحت إدارة تكنوقراطية مستقلة بعيدًا عن سيطرة الميليشيات أو الأحزاب الفردية، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إعادة الإعمار.
6. دعم الأحزاب السياسية وتمويلها
يجب أن تتعلم الولايات المتحدة من أخطائها السابقة في العراق وأفغانستان أن تمويل الأحزاب السياسية ضرورة لضمان استقرار الدول الخارجة من الاستبداد. وتقديم الدعم للأحزاب المعتدلة يمكن أن يحمي سوريا من النفوذ الخارجي والفساد الذي يعرقل التقدم السياسي.
7. تصميم نظام انتخابي يحقق الاستقرار
النظام الانتخابي في سورياسيكون عنصرًا حاسمًا في بناء السلام. يجب على الولايات المتحدة وحلفائها العمل مع خبراء محليين ودوليين لتصميم نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا للشعب السوري، ويعزز فرص السلام على المدى

أبرز التحديات التي تواجه سوريا
1. الأزمة السياسية والصراع المسلح
- استمرار النزاع المسلح منذ عام 2011 أدى إلى انقسام البلاد سياسيًا وجغرافيًا.
- وجود أطراف إقليمية ودولية متداخلة يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي شامل.
- التحديات المتعلقة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات الحكومية.
2. الأزمة الإنسانية
- ملايين النازحين داخليًا واللاجئين في الدول المجاورة يعانون من ظروف إنسانية صعبة.
- تدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة، التعليم، المياه، والكهرباء.
- أزمات غذائية متفاقمة بسبب تدهور الزراعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
3. الوضع الاقتصادي المتدهور
- انهيار العملة السورية وارتفاع معدلات التضخم.
- تراجع القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة.
- العقوبات الدولية التي تعيق التجارة

4. إعادة الإعمار والبنية التحتية
- الدمار الهائل في المدن والبنية التحتية يحتاج إلى موارد ضخمة لإعادة الإعمار.
- ضعف التمويل الدولي بسبب العقوبات وعدم استقرار الوضع السياسي.
5. التحديات الاجتماعية
- انقسام المجتمع السوري بين مختلف الطوائف والمكونات.
- تزايد معدلات البطالة والفقر، خاصة بين الشباب.
- التأثيرات النفسية والاجتماعية للحرب على السكان، بما في ذلك الأطفال والنساء.
6. التحديات البيئية
- ندرة الموارد المائية وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية.
- تأثيرات التغير المناخي على الزراعة وسبل العيش.
7. الإرهاب والميليشيات المسلحة
- استمرار نشاط الجماعات المتطرفة في بعض المناطق.
- وجود الميليشيات الأجنبية والمحلية التي تعيق استقرار البلاد.
8. التحديات الدولية والإقليمية

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