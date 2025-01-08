الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب مـن كـارثـة مـروعـة وشـيـكـة فـي غـزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
حذرت الخارجية الأمريكية إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية في غزة بعد دخول القانون الإسرائيلي لحظر نشاط «الأونروا» هناك حيز التنفيذ.
ومن الجدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» هي وكالة المعونة الرئيسية العاملة في غزة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.
وبعد أكثر من عام من الحرب حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة أصبحت على وشك أن تصبح غير صالحة للسكن بعد أن دمرت عشرات الآلاف من المنازل، ونزح ما يقرب من مليوني فلسطيني بينما اعتمادهم الأساسي هو على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.
وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا.
وقال مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن لموقع «أكسيوس» إنهم بدأوا الإحاطة حول «الأونروا» لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة التي تلوح في الأفق.
وفي الأسبوع الماضي أطلع مسؤولو وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع «الأونروا»، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.
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