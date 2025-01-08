الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب مـن كـارثـة مـروعـة وشـيـكـة فـي غـزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

حذرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لحظر‭ ‬نشاط‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬هناك‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬هي‭ ‬وكالة‭ ‬المعونة‭ ‬الرئيسية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ويقول‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطة‭ ‬احتياطية‭ ‬جادة‭ ‬لتوفير‭ ‬الإمدادات‭ ‬والخدمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دمرت‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المنازل،‭ ‬ونزح‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬بينما‭ ‬اعتمادهم‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭.‬

وسيدخل‭ ‬القانون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬إنهم‭ ‬بدأوا‭ ‬الإحاطة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬لأنهم‭ ‬أرادوا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بالأزمة‭ ‬التي‭ ‬تلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭. ‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أطلع‭ ‬مسؤولو‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬جويل‭ ‬رايبورن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقالي‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬،‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬العميق‭ ‬بشأن‭ ‬آثار‭ ‬القوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭.‬