الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني
التاريخ
1/8/2025 3:18:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان ، هيديكي أساري، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
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