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الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

1/8/2025 3:18:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان ، هيديكي أساري، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.








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