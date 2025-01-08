اختتام مشروع مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن في الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتم مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كوربس"، مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن"، في مدينة الأمير محمد للشباب بمحافظة الزرقاء.



وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، خلال رعايته حفل الاختتام، أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز الأمن الشامل والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية التفاعل الإيجابي لدى الشباب في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات مجتمعية مبتكرة عبر نهج التعلم بالتجربة.



من جانبه، أوضح مدير عام مركز "نحن نشارك"، محمود الصبيحات، أهمية المشروع ودوره المحوري في بناء قدرات الشباب، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية المستدامة.