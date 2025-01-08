اختتام مشروع مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن في الزرقاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختتم مركز "نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني"، بالتعاون مع منظمة "ميرسي كوربس"، مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن"، في مدينة الأمير محمد للشباب بمحافظة الزرقاء.
وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، خلال رعايته حفل الاختتام، أهمية دعم المبادرات الشبابية التي تسهم في تعزيز الأمن الشامل والتنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنمية التفاعل الإيجابي لدى الشباب في مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مبادرات مجتمعية مبتكرة عبر نهج التعلم بالتجربة.
من جانبه، أوضح مدير عام مركز "نحن نشارك"، محمود الصبيحات، أهمية المشروع ودوره المحوري في بناء قدرات الشباب، بما ينعكس إيجاباً على دعم التنمية المستدامة.
MENAFN08012025000208011052ID1109069767
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.