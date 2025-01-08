سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال
التاريخ
1/8/2025 3:18:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم "مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو بمحور البلاونة".
وأضاف "فجرنا عددا من العبوات المعدة مسبقا بآليات العدو وقوات المشاة وحققنا إصابات مؤكدة".
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