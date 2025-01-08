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سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

1/8/2025 3:18:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم "مقاتلونا في سرية مخيم طولكرم خاضوا معارك ضارية مع قوات العدو بمحور البلاونة".


وأضاف "فجرنا عددا من العبوات المعدة مسبقا بآليات العدو وقوات المشاة وحققنا إصابات مؤكدة".

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