مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
التاريخ
1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 90 نائبًا مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 كما ورد من اللجنة المالية النيابية.
وتحدث 112 نائبًا بالإضافة إلى عدة كتل نيابية خلال 3 ايام ردًا على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
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