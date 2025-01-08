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مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بأغلبية 90 نائبًا مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 كما ورد من اللجنة المالية النيابية.
وتحدث 112 نائبًا بالإضافة إلى عدة كتل نيابية خلال 3 ايام ردًا على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.








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