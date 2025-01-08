Wednesday, 08 January 2025 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي ونظيره البلجيكي يبحثان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين تناولت العلاقات الثنائية بين المملكتين الصديقتين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات.
وبحث الوزيران التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وثمن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وأكد أهمية التعاون القائم في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد كوينتين مركزية دور الأردن في جهود إنهاء الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا حيث أطلع الصفدي كوينتين على لقاءاته مع قيادة الإدارة الجديدة في سوريا.
وأكد الصفدي على ضرورة دعم الشعب السوري الشقيق في إعادة بناء وطنه على الأسس التي تحفظ وحدته وتماسكه واستقلاله وسيادته وتخلصه من الإرهاب وتلبي طموحات شعبه وتحفظ حقوق جميع مكوناته.
واتفق الوزيران على إدامة عملية التشاور والتنسيق حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.








MENAFN08012025000208011052ID1109069761

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث