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تزويد مديرية زراعة المفرق بجهاز لفحص المتبقيات السمية

1/8/2025 3:17:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زودت وزارة الزراعة مديرية زراعة المفرق بمختبر نباتي يحتوي على جهاز لفحص المتبقيات السمية، بتكلفة تصل إلى 210 آلاف دينار.


وأوضح مدير زراعة المفرق، المهندس مجدي العمر، أن هذا الجهاز سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث سيمكنهم من إجراء الفحوصات اللازمة لصادراتهم من المنتجات الزراعية.


وأضاف العمر لوكالة الأنباء الأردنية اليوم أن الجهاز سيمكن كوادر المختبر من فحص المتبقيات في جميع الصادرات من الخضار والفواكه من سوريا ولبنان، مما سيؤدي إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على نتائج فحوصات تلك الصادرات وهذا التطور سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط حركة تصدير واستيراد الخضار والفواكه.


وأشار العمر إلى أن المختبر النباتي يحتوي على أقسام لتعزيز الفحوصات الأخرى، بما في ذلك فحص الفطريات والفيروسات والبكتيريا، ما يسهم في تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة النباتية، ما سينعكس بدوره على الواقع الزراعي في محافظة المفرق.

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