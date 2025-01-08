تزويد مديرية زراعة المفرق بجهاز لفحص المتبقيات السمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
زودت وزارة الزراعة مديرية زراعة المفرق بمختبر نباتي يحتوي على جهاز لفحص المتبقيات السمية، بتكلفة تصل إلى 210 آلاف دينار.
وأوضح مدير زراعة المفرق، المهندس مجدي العمر، أن هذا الجهاز سيُحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث سيمكنهم من إجراء الفحوصات اللازمة لصادراتهم من المنتجات الزراعية.
وأضاف العمر لوكالة الأنباء الأردنية اليوم أن الجهاز سيمكن كوادر المختبر من فحص المتبقيات في جميع الصادرات من الخضار والفواكه من سوريا ولبنان، مما سيؤدي إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على نتائج فحوصات تلك الصادرات وهذا التطور سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط حركة تصدير واستيراد الخضار والفواكه.
وأشار العمر إلى أن المختبر النباتي يحتوي على أقسام لتعزيز الفحوصات الأخرى، بما في ذلك فحص الفطريات والفيروسات والبكتيريا، ما يسهم في تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة النباتية، ما سينعكس بدوره على الواقع الزراعي في محافظة المفرق.
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