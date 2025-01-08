الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني الحالي مقارنة بأسعارها في كانون الأول الماضي بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.



ووفقا للنشرة، ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 722 دولارا للطن الى 734 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، وأوكتان 90 من 690 دولارا إلى 708 دولارات، بنسبة 3 بالمئة.



وارتفع الديزل من 638 دولارا للطن إلى 666 دولارا، بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 681 دولارا إلى 697 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 437 دولارا الى 450 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.



وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.



وارتفع معدل خام برنت من 74 دولارا للبرميل الى 77 دولارا، بنسبة 4 بالمئة.