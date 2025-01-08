الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من كانون الثاني الحالي مقارنة بأسعارها في كانون الأول الماضي بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، ارتفع معدل سعر البنزين اوكتان 95 من 722 دولارا للطن الى 734 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، وأوكتان 90 من 690 دولارا إلى 708 دولارات، بنسبة 3 بالمئة.
وارتفع الديزل من 638 دولارا للطن إلى 666 دولارا، بنسبة 4 بالمئة، والكاز من 681 دولارا إلى 697 دولارا، بنسبة 2 بالمئة، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 437 دولارا الى 450 دولارا، بنسبة 3 بالمئة.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في كانون الثاني الحالي إلى 618 دولارا مقارنة بمعدل سعره في كانون الأول الماضي الذي بلغ 631 دولارا، بنسبة 2 بالمئة.
وارتفع معدل خام برنت من 74 دولارا للبرميل الى 77 دولارا، بنسبة 4 بالمئة.
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