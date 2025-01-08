160 ألف دينار لشمول 20 مسجدا بالطفيلة بخدمات الطاقة الشمسية

MENAFN - Khaberni) خبرني- بلغ عدد المساجد التي تستخدم الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الكهربائية في عمليات الإضاءة والتكييف في محافظة الطفيلة 60 مسجدًا منتشرة في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مما أسهم في تخفيض فواتير الكهرباء.





وخصص مجلس محافظة الطفيلة 160 ألف دينار لغايات شمول نحو 20 مسجدًا جديدًا بخدمات الطاقة الشمسية.





وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة، لؤي الذنيبات، إن التجربة ستعمم على باقي مساجد المحافظة، البالغ عددها 210 مساجد، والتي تتجاوز قيم فواتيرها الشهرية نحو 20 ألف دينار.





ولفت إلى أن الوفَر المتحقق من فواتير الكهرباء سيوجه إلى تحسين أوضاع المساجد سواء في الأبنية أو الإضافات على المرافق، موضحا أن وزارة الأوقاف أسهمت بنحو 25% من تكاليف مشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجلس المحافظة.





وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تم تنفيذها من قبل شركات متخصصة بالطاقة المتجددة، والتي قامت بتركيب مئات الخلايا الشمسية على أسطح المساجد بطرق تلتقط الطاقة الصادرة عن الشمس، وتحولها إلى مكثفات وخلايا تخزين.





وجرى تركيب تلك الخلايا بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء من خلال أجهزة تعمل بالتوافق بين التيار الكهربائي الخاص بالشركة وأجهزة تخزين الطاقة الشمسية.