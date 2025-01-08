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روسيا.. طرد أكثر من 80 ألف أجنبي عام 2024

1/8/2025 8:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الروسية طرد أكثر من 80 ألف أجنبي من روسيا عام 2024 انتهكوا قوانين الهجرة.
ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول قضائي: "حتى ديسمبر 2024 تم طرد أكثر من 80 ألف أجنبي وعديم الجنسية من روسيا بأحكام قضائية".
وسبق للسلطات الروسية وطردت عام 2023 أكثر من 44.2 ألف أجنبي وعديم الجنسية من 60 دولة، وفي عام 2022، طردت 26.6 ألف أجنبي وعديم الجنسية إلى 47 دولة.


وفي وقت سابق، أعلن دميتري أريستوف رئيس جهاز إنفاذ الأحكام القضائية في روسيا طرد نحو 200 ألف أجنبي في الفترة بين 2017 و2022 انتهكوا تشريعات الهجرة الروسية.

RT

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