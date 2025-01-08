طلبة تكميلية التوجيهي يواصلون امتحاناتهم لليوم الثامن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يواصل طلبة تكميلية التوجيهي اليوم الاربعاء امتحاناتهم لليوم الثامن وفقا لجدول الامتحانات المرفق من وزارة التربية
والتعليم .
ويتقدم طلبة العلمي اليوم لمبحث علوم الأرض والبيئة ، وطلبة الأدبي لمبحث الجغرافيا واللغة الفرنسية ، والشرعي للنظم الاسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات .
بينما يتقدم طلبة الصناعي الى الرسم الصناعي ، وطلبة الزراعي للانتاج الحيواني ، ووطلبة الفندقي والسياحي للجغرافيا واللغة الفرنسية ، وطلبة الاقتصاد المنزلي للادارة والسلامة المهنية
MENAFN08012025000208011052ID1109066322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.