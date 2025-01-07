وزارة الصحة: توفير الملصق الغذائي للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة إلزامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬بسام‭ ‬إسماعيل‭ ‬البنمحمّد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬تلك‭ ‬الملصقات‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬القيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬للمنتج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

وبهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّ‭ ‬آلية‭ ‬تقييم‭ ‬المنتج‭ ‬الغذائي‭ ‬ومطابقته‭ ‬تتم‭ ‬استنادا‭ ‬على‭ ‬المواصفات‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬الخليجية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تقييم‭ ‬المنتج‭ ‬ودراسته‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأي‭ ‬التغذوي‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أخصائيي‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطابقته‭ ‬بالتحليل‭ ‬المختبري‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ ‬معتمد،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬الغذائية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البطاقة‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬الملصق‭ ‬الغذائي‭ ‬الخاص‭ ‬للمنتج،‭ ‬ودراسة‭ ‬المنتج‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬المعلومات‭ ‬المذكورة‭ ‬عليه‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يشمل‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬التغذوية‭ ‬الإلزامية‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬اللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬ليقوم‭ ‬بعدها‭ ‬مفتشو‭ ‬قسم‭ ‬مراقبة‭ ‬الأغذية‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بالتأكد‭ ‬من‭ ‬السلامة‭ ‬الغذائية‭ ‬للمنتج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬ومكونات‭ ‬الحساسية،‭ ‬واشتراطات‭ ‬التخزين‭ ‬وصلاحية‭ ‬المنتج،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬دخول‭ ‬أي‭ ‬منتج‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬بطاقة‭ ‬البيانات‭ ‬التغذوية،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬منتجات‭ ‬مخالفة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرقابة‭ ‬المستمرة‭ ‬والتفتيش‭ ‬الدوري‭ ‬للأسواق‭.‬

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