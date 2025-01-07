وزارة الصحة: توفير الملصق الغذائي للمنتجات المصنعة محليا والمستوردة إلزامي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكّدت وزارة الصحة أنّها من خلال إدارة الصحة العامة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات واتباع اللوائح والمواصفات المحلية والخليجية التي تنص على إلزامية توفير الملصق الغذائي الذي يوضح البيانات التغذوية للمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة.
وأشارت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمّد عضو مجلس الشورى إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتأكد من وجود تلك الملصقات على المواد الغذائية التي توضح القيمة الغذائية للمنتج بما في ذلك السعرات الحرارية وغيرها من المعلومات.
وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة أنّ آلية تقييم المنتج الغذائي ومطابقته تتم استنادا على المواصفات واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة، إذ يتم تقييم المنتج ودراسته وإبداء الرأي التغذوي بشأنه من قبل أخصائيي التغذية من خلال مطابقته بالتحليل المختبري الصادر من مختبر معتمد، والتأكد من صحة المعلومات والبيانات الغذائية المذكورة في البطاقة الغذائية على الملصق الغذائي الخاص للمنتج، ودراسة المنتج والتأكد من صحة المعلومات المذكورة عليه.
وعلى صعيد ذي صلة أشارت الوزارة إلى أنّ ذلك يشمل التأكد من توافر جميع البيانات التغذوية الإلزامية التي نصت عليها اللوائح الفنية باللغتين العربية والإنجليزية، ليقوم بعدها مفتشو قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة العامة بالتأكد من السلامة الغذائية للمنتج من خلال التأكد من المحتويات ومكونات الحساسية، واشتراطات التخزين وصلاحية المنتج، وعدم السماح ببيع أو دخول أي منتج من دون توافر بطاقة البيانات التغذوية، والحرص على سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق من أي منتجات مخالفة، وذلك عن طريق الرقابة المستمرة والتفتيش الدوري للأسواق.
كلمات دالة
MENAFN07012025000055011008ID1109065935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.