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حزب الاتحاد الوطني الأردني يدين نشر خرائط مزعومة تمس سيادة الأردن

1/7/2025 3:27:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر حزب الاتحاد الوطني الأردني، برئاسة سعادة الكابتن محمد الخشمان، بيانًا شديد اللهجة يدين فيه نشر خرائط مزعومة عبر حسابات رسمية إسرائيلية، تزعم أنها "تاريخية" وتشمل أجزاءً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ضمن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد الحزب في بيانه رفضه القاطع لهذه الادعاءات، معتبرًا أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
وأشار الحزب إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية لا تهدد فقط سيادة الأردن، بل تشكل أيضًا تحديًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي وجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأعرب الحزب عن استنكاره لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة المملكة ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي سيظل صامدًا في وجه مثل هذه الادعاءات الباطلة.
وثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن حقوق الأردن التاريخية والقانونية، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها وزارة الخارجية الأردنية للتصدي لهذه المزاعم وحماية المصالح الوطنية.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة محاولات تشويه التاريخ والجغرافيا، والوقوف بحزم أمام أي تصرفات قد تهدد السلم والأمن في المنطقة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن سيادة الأردن وأراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على وحدة الشعب الأردني خلف قيادته في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الوطنية بكل الوسائل المشروعة.








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