بعد فترة من الجدل: جينيفر لوبيز وبن أفليك يضعان حداً لملف الطلاق!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توصلت جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى تسوية بشأن طلاقهما، بعد 5 أشهر من تقدم النجمة الأمريكية بطلب إنهاء زواجهما الذي دام عامين.ووفقاً لموقع TMZ، سيأخذ كل نجم ما اكتسبه بشكل فردي أثناء زواجهما ولن يدفع للآخر نفقة الزوجية.وبحسب ما ذكره الموقع، فإن لوبيز ستتخلى قانونياً عن لقب أفليك، بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق.

وكانت لوبيز قدمت مستندات أمس الإثنين، في محكمة لوس أنجلوس العليا، تُظهر أن الزوجين السابقين قد قاما بتسوية طلاقهما من خلال الوساطة في أغسطس (آب).



وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل المالية للانفصال لم تنشر علناً، فإن أياً من النجمين لن يدفع للآخر دعماً زوجياً.

يشار إلى أن لوبيز ذكرت في أوراق الانفصال التي قدمتها إلى المحكمة، أنها منفصلة عن بن أفليك منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب خلافات لا يمكن تجاوزها.



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