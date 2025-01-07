بعد فترة من الجدل: جينيفر لوبيز وبن أفليك يضعان حداً لملف الطلاق!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توصلت جينيفر لوبيز وبن أفليك إلى تسوية بشأن طلاقهما، بعد 5 أشهر من تقدم النجمة الأمريكية بطلب إنهاء زواجهما الذي دام عامين.
ووفقاً لموقع TMZ، سيأخذ كل نجم ما اكتسبه بشكل فردي أثناء زواجهما ولن يدفع للآخر نفقة الزوجية.
وبحسب ما ذكره الموقع، فإن لوبيز ستتخلى قانونياً عن لقب أفليك، بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق.
وكانت لوبيز قدمت مستندات أمس الإثنين، في محكمة لوس أنجلوس العليا، تُظهر أن الزوجين السابقين قد قاما بتسوية طلاقهما من خلال الوساطة في أغسطس (آب).
وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل المالية للانفصال لم تنشر علناً، فإن أياً من النجمين لن يدفع للآخر دعماً زوجياً.
يشار إلى أن لوبيز ذكرت في أوراق الانفصال التي قدمتها إلى المحكمة، أنها منفصلة عن بن أفليك منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي، بسبب خلافات لا يمكن تجاوزها.
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