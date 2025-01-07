لأول مرة: سارة أبي كنعان تطلّ في دراما رمضان باللهجة المصرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تشارك الفنانة
اللبنانية سارة أبي كنعان، لأول مرة في دراما رمضان باللهجة المصرية، خلال الموسم القادم 2025.
وتعد أيضاً هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سارة أبي كنعان في عمل فني داخل مصر، وذلك عبر مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان
المصري أحمد داود، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".
العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه بجانب سارة وداود، كل من مريم الخشت، وعمرو وهبة، وياسر عزت، وصبري فواز، وعلي الطيب، وصلاح عبدالله.
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