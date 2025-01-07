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لأول مرة: سارة أبي كنعان تطلّ في دراما رمضان باللهجة المصرية

1/7/2025 8:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشارك الفنانة اللبنانية سارة أبي كنعان، لأول مرة في دراما رمضان باللهجة المصرية، خلال الموسم القادم 2025.
وتعد أيضاً هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سارة أبي كنعان في عمل فني داخل مصر، وذلك عبر مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان المصري أحمد داود، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".


العمل مكون من 15 حلقة، ويشارك فيه بجانب سارة وداود، كل من مريم الخشت، وعمرو وهبة، وياسر عزت، وصبري فواز، وعلي الطيب، وصلاح عبدالله.

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