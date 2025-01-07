أبل تميز الإشعارات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بعلامة خاصة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت شركة أبل، يوم الاثنين، إنها ستصدر تحديثًا يهدف إلى التوضيح بشكل أكبر إلى أن ميزة ملخصات الإشعارات الخاصة بـ"أبل" يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.



وملخصات الإشعارات هي ميزة من "أبل" تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعطي المستخدم ملخصًا من الإشعارات بدلًا من الاضطرار إلى مطالعة الإشعار كله. لكن الميزة كانت محل انتقادات كبيرة مؤخرًا من مؤسسات إعلامية بسبب عدم دقتها في ما يتعلق بالأخبار.

وقال متحدث باسم "أبل"، في بيان: "سيوضح تحديث برمجيات في الأسابيع المقبلة بشكل أكبر عندما يكون النص المعروض ملخصًا مقدمًا من (نظام الذكاء الاصطناعي) Apple Intelligence"، بحسب تقارير اطلعت عليه "العربية Business".



وأرسلت الشركة البيان إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي كانت ركزت على عدة وقائع كانت فيها المخلصات التي أنشأها "Apple Intelligence" لأخبار من تطبيق "بي بي سي نيوز" خاطئة وغير دقيقة.



وحاليًا، يتم الإشارة إلى ملخصات الإشعارات التي يتم إنشاؤها بواسطة "Apple Intelligence" عبر أيقونة صغيرة في بداية النصل المُلخص.



وقد يتضمن تحديث نظام التشغيل "iOS 18.3" من "أبل" لهواتف آيفون، وهو في مرحلة الاختبار التجريبي حاليًا، عند إصداره المتوقع هذا الشهر التغييرات في ملخصات الإشعارات التي تحدثت عنها "أبل"، بحسب تقرير لموقع "9TO5Mac" المتخصص في أخبار شركة أبل، اطلعت عليه "العربية Business".



والعام الماضي، قال كريج فيديريغي نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات لدى "أبل"، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إن ميزات "Apple Intelligence" للذكاء الاصطناعي لا تلخص الإشعارات التي تعتبرها حساسة.

وتحاول شركات التكنولوجيا إيجاد طريقة أفضل لوضع علامات على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ففي العام الماضي، اضطرت شركة ميتا إلى تعديل علاماتها على الصور المنشورة على شبكاتها الاجتماعية والتي تم إنشاؤها أو تحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي بعد شكوى من مصورين.

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