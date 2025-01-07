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الثقافة والشباب في الأعيان تطلع على خطط وبرامج الهيئة الملكية للأفلام

1/7/2025 8:12:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطلعت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، على خطط الهيئة في تعزيز الثقافة الأردنية، وبرامجها في دعم الشباب والمواهب.


وتحدثت العين النجار، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة رجا غرغور، عن ضرورة توفير أشكال الدعم كافة للشباب والمواهب الأردنية لما لهم من دور مميز في تقديم شتى أشكال الفنون.


وأشارت إلى ضرورة دعم السردية الوطنية الأردنية من خلال صناعة السينما والأفلام ونشرها محليًا وعربيًا ودوليًا، والتي تسهم في صقل ثقافة الأفراد، وبناء جسور التواصل مع المجتمعات المختلفة.


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