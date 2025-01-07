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بحثا عن فلول الأسد.. بدء حملة تمشيط في الزبداني

1/7/2025 7:07:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأت قوات إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الثلاثاء، حملة تمشيط بمنطقة الزبداني، شمال غربي العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، الثلاثاء، عن مصدر أمني قوله إن حملة التمشيط تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة بالإضافة لاعتقال عدد من فلول الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية.
وأضاف: "نهيب بأهلنا المدنيين في المنطقة التعاون الكامل مع عناصرنا لتخليص منطقتهم من المجرمين والسلاح المنتشر بينهم".
ويوم الإثنين، أعلن مدير إدارة الأمن العام بحمص "انتهاء حملة التمشيط بأحياء مدينة حمص بعد تحقيق أهداف الحملة".
وقال المسؤول الأمني لوكالة "سانا": "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال 13 عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وتابع: "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمراً مع البعض".
وأكمل مدير إدارة الأمن العام بحمص: "ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقاً للأمن وترسيخاً للأمان".
وبدأت السلطات الخميس عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، بحثا عن "مجرمي حرب ومتورطين بجرائم" رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
سكاي نيوز








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