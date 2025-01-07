لبنان.. برّي يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يترقب اللبنانيون بعد 3 سنوات من شغور منصب الرئيس الانتخابات الرئاسية وسط آمال بأن ينجح مجلس النواب في التصويت وإجراء الانتخابات.ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 يناير 2025 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.



وتضم قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية عدة أفراد ورموز بارزة وهم:



- قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ويبلغ من العمر 61 عاما وحاصل على إجازة في العلوم السياسية.



- سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، يبلغ من العمر 73 عاما ودرس الطب بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهو أكبر المرشحين سنا.



- جهاد أزعور وزير مالية سابق وعمره 58 عاما، وهو أصغر المرشحين سنا وحاصل على دكتوراة بالاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.



- سليمان فرنجية وزير الداخلية الأسبق وزعيم تيار المردة ويبلغ من العمر 60 عاما.



وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب اللبناني لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.



وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

RT