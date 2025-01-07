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الأمانة تطلق المرحلة الأولى للورش التدريبية لأعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

1/7/2025 7:07:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في امانة عمان الكبرى عددا من الورش التدريبية لأطفال المجلس البلدي السابع بهدف مساعدة الأطفال على استثمار وقتهم بالشكل الصحيح، و استغلال العطلة الشتوية بما يخدم صقل وتطوير قدراتهم العقلية والمعرفية
وتستمر فعاليات الورش التي تم عقدها في مواقع تابعة لأمانة عمان وبالتعاون مع الشركاء، في الفترة الواقعة بين ٦-١٩ كانون الثاني الحالي
من جانبها قالت مديرة دائرة المرافق و البرامج الاجتماعية المهندسة غيداء الحديد أن المجلس البلدي السابع للأطفال تم تشكيله وفقا للخطة التنفيذية للدائرة خلال الربع الرابع من عام 2024 ، ويضم في عضويته (٣٦٠) طفل بعد نجاحهم بالانتخابات التي شارك فيها أكثر من ١٢٠ ألف طالب في المدارس المشمولة التابعة لوزارة التربية و التعليم ( الحكومية، والخاصة ووكالة الغوث إضافة إلى مدارس الثقافة العسكرية) و التي تم إطلاقها برعاية أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة
وأضافت أن الفعاليات تندرج ضمن الخطة التنفيذية للدائرة لعام 2025 و تتضمن تعريف أطفال المجلس برؤية ورسالة وقيم أمانة عمان ،وبمجلس الأمانة والمناطق التابعة لها ، إضافة الى تعريفهم بقطاع التنمية المجتمعية، و بمشاريع و خدمات دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية إضافة الى مبادرة المدن الصديقة للأطفال واتفاقية حقوق الطفل
وأكدت الحديد بأن المجلس البلدي السابع للأطفال والذي سيستمر لمدة ثلاثة سنوات سيعمل على تحقيق أهدافه المتعلقة بتفعيل اتفاقية حقوق الطفل و جعل المدينة صديقة للأطفال و مشاركة أطفال عمان في تحديد احتياجاتهم و بناء قادة من مجتمع اليافعين و إيصال مطالب أطفال عمان إلى صانعي القرار








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