ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 45,885 شهيدا و109,196 مصابا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,885، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 109,196 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 31 شهيدا 57 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا
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