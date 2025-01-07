تسجيل 5678 علامة تجارية العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي، 5678، مقارنة مع 8521 علامة عام 2023، وبانخفاض 2843 علامة.



وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية، في وزارة الصناعة والتجارة والتموين؛ بلغ عدد الطلبات المقدمة 8057 طلباً، منها 4016 طلباً محليا، و4041 أجنبياً، فيما بلغ إجمالي الطلبات عام 2023 ما مجموعه 8409 طلبات، منها 3932 طلباً محلياً، و4477 أجنبياً.



وبحسب بيانات المديرية، بلغ عدد الطلبات المستردة العام الماضي، 225 طلباً، مقارنة مع 868 طلبا عام 2023، وبلغ عدد الطلبات الحاصلة على موافقة مبدئية العام الماضي 5211 طلباً، مقابل 8539 طلبا في 2023.



وتعرّف العلامة التجارية وفق القانون رقم 33 لسنة 1952، بأنها "أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع أو فيما له علاقة بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار بها أو عرضها للبيع".

