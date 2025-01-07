سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل قائد الفيلق الثاني عشر بالجيش الباكستاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، في مكتبه صباح اليوم، الفريق الركن راحت نسيم أحمد خان قائد الفيلق الثاني عشر بالجيش الباكستاني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو رئيس الحرس الوطني بالفريق الركن راحت نسيم أحمد خان، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وبالدور المتميز للقوات المسلحة الباكستانية في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للطرفين ومواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أعرب الفريق الركن راحت نسيم أحمد خان عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها الحرس الوطني البحريني ودوره الريادي في حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.
وفي ختام اللقاء، أكد سمو رئيس الحرس الوطني أهمية تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
MENAFN07012025000055011008ID1109062814
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.