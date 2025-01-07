سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل قائد الفيلق الثاني عشر بالجيش الباكستاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، في مكتبه صباح اليوم، الفريق الركن راحت نسيم أحمد خان قائد الفيلق الثاني عشر بالجيش الباكستاني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وفي مستهل اللقاء، رحب سمو رئيس الحرس الوطني بالفريق الركن راحت نسيم أحمد خان، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، وبالدور المتميز للقوات المسلحة الباكستانية في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات العسكرية، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للطرفين ومواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب الفريق الركن راحت نسيم أحمد خان عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالكفاءة العالية التي يتمتع بها الحرس الوطني البحريني ودوره الريادي في حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وفي ختام اللقاء، أكد سمو رئيس الحرس الوطني أهمية تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.