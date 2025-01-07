بحث التعاون بين الأردن وقطر في مجال التربية والتعليم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ونظيرته القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، أوجه التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي.



والتقى الدكتور محافظة الوزيرة القطرية على هامش مشاركته في المؤتمر 14 لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي اختتم أعماله في الدوحة اليوم، حيث تم خلال الاجتماع، بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.



وشارك الدكتور محافظة ممثلا عن الأردن في المؤتمر الذي عقد على مدى 3 أيام بحضور ومشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي العرب.



وعقد المؤتمر تحت شعار: "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.



وناقش المجتمعون عدة محاور استراتيجية من أبرزها: سبل توفير التعليم الشامل والمستدام للجميع، وتحقيق العدالة في الوصول إلى فرص تعليمية عالية الجودة، مع التركيز على دمج ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز التعليم وتطويره ودعم البحث والابتكار.



كما تمت مناقشة تمكين المعلمين وتطوير قدراتهم لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العملية التعليمية، فضلا عن التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم، وتطوير السياسات والمناهج التعليمية، وتحسين البنية التحتية للنظم التربوية، ودعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار في التعليم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.