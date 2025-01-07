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أمانة عمان تنفذ 96319 زيارة تفتيش صحية ومهنية في 2024

1/7/2025 6:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان 4881 منشاة خلال عام 2024 لوجود مخالفات مهنية و صحية ، و تم تحرير 3668 مخالفة و 17103 انذار .
وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الدكتور خلدون الهوادي ان فرق التفتيش نفذت 96319 زيارة ميدانية و تم معالجة 14354 شكوى إلكترونية
وأشار الهوادي الى فرق الرقابة الصحية والمهنية مستمرة بعملها في الفترات الصباحية ، المسائية والليلية لتحقيق الانضباط في الأسواق








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