أمانة عمان تنفذ 96319 زيارة تفتيش صحية ومهنية في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أغلقت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان 4881 منشاة خلال عام 2024 لوجود مخالفات مهنية و صحية ، و تم تحرير 3668 مخالفة و 17103 انذار .
وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الدكتور خلدون الهوادي ان فرق التفتيش نفذت 96319 زيارة ميدانية و تم معالجة 14354 شكوى إلكترونية
وأشار الهوادي الى فرق الرقابة الصحية والمهنية مستمرة بعملها في الفترات الصباحية ، المسائية والليلية لتحقيق الانضباط في الأسواق
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