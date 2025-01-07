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ارتفاع أسعار الدواجن .. الصناعة والتجارة تراقب ومُزارعون يشكون برد الشتاء

1/7/2025 6:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق المحلية (الطازج والنتافات) بين 30 قرش ونصف دينار على الكيلو غرام الواحد .
وأكد مواطنون ان أسعار الدواجن لا زالت تشهد ارتفاعاً مستمراً وصل فيه سعر كيلو النتافات لدينارين و 10 قروش في بعض المناطق ، والطازج لدينارين و 60 قرشاً لبعض الأصناف .
الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي أكد أن الوزارة تتابع أسعار الدجاج في السوق المحلي وترصد المتغيرات التي تطرأ عليها، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين عن الارتفاع في أسعار الدجاج .
وأشار البرماوي لـ "الوكيل الإخباري" بأن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصدها لتجاوزات تتعلق بأسعار الدجاج ، وذلك وفقاً لقانون الصناعة والتجارة .
وبيّن بأن الوزارة كانت قد حددت في وقت سابق سقف سعري لبيع أسعار الدواجن ، بيد أنه انتهى بمجرد عودة الأسعار كما كانت في وقت سابق .
من جانبه قال المستثمر والخبير في قطاع الدواجن نبيل حموده بأن أوضاع المزارع الأردني سيئة للغاية ، خاصة في ظل الأجواء الباردة التي أثرت بشكل كبير على إنتاج الدواجن في الأردن .
وأشار حموده بأن أسعار الدواجن ضمن المعدل الطبيعي وفي متناول الجميع ، مشيراً أن أسعار الدواجن في الأردن تعتبر الأقل في المنطقة مقارنة بمصر والعراق وسوريا ودول الجوار على حد وصفه .
ونوّه إلى أن القوة الشرائية ضعيفة في السوق المحلي على شراء الدواجن وتقتصر على أيام نهاية الأسبوع وأن البضاعة متوفرة بكميات مناسبة .









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