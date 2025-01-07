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شاهد نجاة رجل من هجوم تمساح ضخم في بوليفيا

1/7/2025 6:12:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هاجم تمساح ضخم قارباً صيد على متنه 5 ركاب، في بوليفيا، وكاد يفترس أحدهم.
وكشف مقطع فيديو التمساح يخرج من المياه ويهاجم القارب،وصرخ الركاب المرعوبين، وسارع قائد القارب بتغير المسار والابتعاد عن التمساح.

وحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية نجا الجميع من هجوم التمساح "الأسود".


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التماسيح يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام، وتعيش في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية.

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