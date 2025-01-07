شاهد نجاة رجل من هجوم تمساح ضخم في بوليفيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هاجم تمساح ضخم قارباً صيد على متنه 5 ركاب، في بوليفيا، وكاد يفترس أحدهم.
وكشف مقطع فيديو التمساح يخرج من المياه ويهاجم القارب،وصرخ الركاب المرعوبين، وسارع قائد القارب بتغير المسار والابتعاد عن التمساح.
وحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية نجا الجميع من هجوم التمساح "الأسود".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التماسيح يصل طولها إلى 6 أمتار ووزنها إلى 300 كيلوغرام، وتعيش في مناطق متعددة من أمريكا اللاتينية.
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