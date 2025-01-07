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الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من القدس المحتلة

1/7/2025 4:41:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبة جامعية من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شادن قوس، بعد مداهمة منزل ذويها في القدس المحتلة.

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