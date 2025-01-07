الاحتلال يعتقل طالبة جامعية من القدس المحتلة
التاريخ
1/7/2025 4:41:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طالبة جامعية من القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت شادن قوس، بعد مداهمة منزل ذويها في القدس المحتلة.
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