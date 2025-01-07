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الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر بالقدس المحتلة

1/7/2025 4:41:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN-
هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الفاروق وهدمت منزلا يعود لعائلة هلسة، وجرفت الطريق المؤدية إليه

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