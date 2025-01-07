الاحتلال يهدم منزلا في جبل المكبر بالقدس المحتلة
التاريخ
1/7/2025 4:41:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN-
هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الفاروق وهدمت منزلا يعود لعائلة هلسة، وجرفت الطريق المؤدية إليه
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