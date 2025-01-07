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قوات الاحتلال تهدم منشأة لتربية الماشية في تقوع

1/7/2025 4:41:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-
هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منشأة لتربية الماشية (غرفتين وبركسا) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفتين وبركسا في منطقة "قنان قحاط" شرق البلدة، دون سابق إنذار أو إخطار مسبق، تعود للمواطن صالح رشيد أبو مفرح.

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