قوات الاحتلال تهدم منشأة لتربية الماشية في تقوع

قوات الاحتلال تهدم منشأة لتربية الماشية في تقوع
التاريخ
1/7/2025 4:41:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم/PNN-
هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منشأة لتربية الماشية (غرفتين وبركسا) في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفتين وبركسا في منطقة "قنان قحاط" شرق البلدة، دون سابق إنذار أو إخطار مسبق، تعود للمواطن صالح رشيد أبو مفرح.
MENAFN07012025000205011050ID1109062326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.