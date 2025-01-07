ارتفاع إيرادات الغرف الفندقية في دبي بنسبة 6 بالمئة لال 11 شهراً في 2024

(MENAFN
) ارتفعت إيرادات الغرف الفندقية في دبي بنسبة 6 بالمئة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى نحو 15.87 مليار درهم مقارنة بـ 14.97 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2023. جاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة في عدد الليالي الفندقية المحجوزة وارتفاع متوسط العائد على الغرف، مما يعكس ارتفاع النشاط السياحي وتزايد تدفق الزوار الدوليين إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم.
وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة في الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2024 بلغ 39.19 مليون ليلة، بزيادة نسبتها 3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى الطلب المستمر على الإقامة الفندقية في المدينة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للسياح.
علاوة على ذلك، ارتفع متوسط العائد على الغرف خلال هذه الفترة ليصل إلى 405 دراهم، محققًا نموًا بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الارتفاع في متوسط الإيرادات من الغرف تزايد ربحية قطاع الضيافة في دبي، مدعومًا بارتفاع معدلات الإشغال واستراتيجيات تسعير محسّنة.
تؤكد هذه الاتجاهات الإيجابية على قوة قطاع السياحة في دبي، الذي استفاد من استراتيجية تعافٍ فعّالة وقدرة المدينة على جذب مجموعة متنوعة من الزوار الدوليين. ويعزز النمو المستمر في إيرادات الفنادق وعدد الليالي المحجوزة مكانة دبي كواحدة من أبرز المراكز العالمية للسفر والضيافة.
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