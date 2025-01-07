مصر الأولى إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج بـ23.7 مليار دولار خلال 10 شهور من

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت منصة (بيزنس أفريكا) ، اليوم، عن أن مصر تصدرت الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من 2024 ، مسجلة 23.7 مليار دولار (بحسب ما ذكره المصري)، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية منذ مارس 2024.

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وبينت إحصائيات (بيزنس أفريكا) ، التي استندت على تقارير البنك الدولي ، أن أفريقيا تلقت في العام الماضي 100 مليار دولار تحويلات المالية من الخارج أي ما يعادل حوالي 6% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن التدفق من الأموال المساعدة الإنمائية الرسمية لأفريقيا تجاوز (42 مليار دولار) والاستثمار الأجنبي المباشر (48 مليار دولار) ، مما يسلط الضوء على الأثر الكبير للتحويلات على المشهد الاقتصادي في أفريقيا.

وأوضحت الإحصائيات أن أكبر ثلاث دول أفريقية متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج عام 2024 هي : مصر ونيجيريا والمغرب.. موضحة أن نيجيريا تلقت تحويلات بقيمة 19,8 مليار دولار ثم المغرب 12 مليار دولار .

وتوقعت منصة (بيزنس أفريكا) أن يتسع التفاوت بين التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر أكثر في العام الجاري حيث زادت التحويلات بشكل مطرد وارتفعت بنسبة 57%.

وذكرت البيانات أن تحويلات المغتربين أحد الموارد المهمة للاقتصادات والمجتمعات المحلية الأفريقية، وتدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعمل كمصدر هام للتمويل الخارجي.

وأضافت أن ما يقرب من 25 دولة على مستوى العالم تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية، التي تمثل أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.